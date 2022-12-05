В Москве 12-летний мальчик чуть не умер от эпилепсии, пока его мать отмечала корпоратив Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Москве женщина взяла 12-летнего ребенка с собой на новогодний корпоратив, сильно напилась и потеряла его. В это время у мальчика начался эпилептический припадок. Ребенка чудом заметили случайные прохожие, которые вызвали медиков. Как рассказали KP.RU в МВД Москвы, теперь недосмотревшую за больным сыном мать, проверяют. На нее составили административный материал.

51-летняя москвичка отмечала корпоратив в олимпийском комплексе «Лужники». Женщина сильно напилась и ее сын решил уйти домой один. На парковке у него случился приступ эпилепсии. Произошло это около 22 часов вечера, мальчика случайно в темноте заметили прохожие, которые успели позвонить в полицию и скорую.

Пьяная мать нашла ребенка, когда его уже грузили в скорую. С медиками ее не пустили, а отвезли в отдел полиции, где составили протокол за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Проводится проверка.

Мальчик находится в детской больнице имени Морозова.

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