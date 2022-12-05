Парковка у станции Толстопальцево в Новой Москве возобновит работу с 6 декабря 2022 года

На парковке отремонтировали покрытие и бордюры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новой Москве с 6 декабря 2022 года возобновит свою работу парковка со шлагбаумом у платформы Толстопальцево. Ее действие возобновится с 00:01 указанного дня, сообщает столичный Дептранс.

- Ранее мы закрывали парковку, чтобы обновить асфальт и бордюры. Теперь пользоваться ей стало ещё удобнее, — говорится в сообщении.

Парковка рассчитана на 22 места. Есть три места для парковки автомобилей людей с инвалидностью. Стоимость парковки - 50 рублей в течение первых двух часов за каждый час, в последующие часы стоянка бесплатна, но только до конца тех суток, в течение которых вы поставили машину.

Как сообщал KP.RU ранее, на участке Малой Лубянки вблизи Сретенского переулка с 31 октября 2022 года перекрыто движение на четыре месяца. Снова его откроют в марте 2023 года.