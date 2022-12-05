В утренние часы пик закроют вход на станцию метро «Шаболовская» в Москве

В утренние часы пик закроют вход на станцию «Шаболовскую» в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

На станции метро «Шаболовская» в утренние часы пик могут изменить режим работы вестибюля. Если пассажиропоток будет слишком большим, вход закроют. Выход со станции будет работать в обычном режиме. Об этом рассказали в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной структуры столицы.

Как пояснили в ведомстве, возможные изменения связаны с ремонтом эскалаторов. Для входа пассажирам предлагают использовать другую станцию. Во избежание опозданий из-за нововведений в режим работы вестибюля «Шаболовской» станции, в дептрансе советуют заранее выбирать выбирайте альтернативные маршруты.

Ранее KP.RU писал, что вход на станцию метро «Комсомольская» со стороны Ленинградского вокзала в Москве временно закрыли из-за ремонта. С 15 ноября пассажиры не могут пользоваться выходом номер 1. Пройти на станцию можно через 7 и 8 входы. Там работают дополнительные автоматы по продаже билетов и временные кассы.