Практикумы по подготовке к ЕГЭ введут в школах Москвы в начале 2023 года

Практикумы с подготовкой к ЕГЭ помогут одиннадцатиклассникам разобрать спорные и непонятные моменты Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С начала 2023 года для учеников одиннадцатых классов в школах Москвы введут практикумы по подготовке к ЕГЭ по тем предметам, которые нужны ученику для поступления в вуз. Во время этих занятий будущие выпускники смогут разобрать примеры заданий с педагогом и задать возникшие вопросы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

- Ученики без увеличения нагрузки изучат программу по некоторым предметам, изучаемым на базовом уровне, в первом учебном полугодии, а во втором полугодии продолжат изучение только ряда предметов, — отмечается в сообщении.

Речь идет о математике, истории, обществознании, литературе и физкультуре. Также продолжаться уроки по профильным предметам. Кроме того обязательным для всех будет практикум по русскому языку.

На практикумах обещают не ставить оценки и не проводить тестирование - только разбор проблемных заданий. При этом практикумы по каждому предмету будут идти в двух группах: основной и продвинутой.

Как сообщал KP.RU ранее, подготовку к ЕГЭ сделают более интенсивной с 1 февраля 2023 года.