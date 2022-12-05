Мужчина выжил после падения под поезд на железнодорожной станции Фили в Москве Фото: пресс-служба МЖД

На железнодорожной станции Фили пассажир упал под прибывающий поезд. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии. Медики проводят реанимационные действия, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах

ЧП произошло на станции Фили Белорусского направления Московской железной дороги вечером 5 декабря. Мужчина остался жив, но находится в тяжёлом состоянии. Спасатели достали пострадавшего, сейчас его реанимируют медики.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.

Об изменениях в графике движения поездов информация не поступала.

Ранее KP.RU писал, что из-за человека на путях задерживались поезда МЦД-1 и Савеловского направления МЖД. Чрезвычайная ситуация произошла 28 ноября на остановочном пункте Лианозово. Сообщалось, что мужчина выжил, но пострадал. Предварительно причиной ЧП стало нарушение правил безопасности упавшим на пути пассажиром.