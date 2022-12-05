Московский терапевт рассказала, для кого опасно аномально высокое атмосферное давление

Гипертония может проявлять себя не только головной болью, но и усталостью Фото: Иван МАКЕЕВ

Аномально высокое атмосферное давление крайне опасно для метеочувствительных людей в общем и тех, кто страдает гипертонической болезнью, в частности. Чтобы пережить более или мене комфортно период с рекордным давлением, таким пациентам следует обратиться к врачу за правильным подбором препаратов, заявила в интервью Пятому каналу ведущий терапевт, доктор медицинских наук, профессор Римма Заславская.

- Люди, у которых имеется артериальная гипертония, должны обязательно посоветоваться с врачом и, может, добавить дозы своих антигипертензивных препаратов, — отметила специалист.

При этом Римма Заславская обратила внимание на тот факт, что гипертония не всегда проявляет себя именно головной болью. Иногда ее симптомы списывают на усталость.

Ранее KP.RU сообщил, что на одной из столичных парковок едва не скончался от приступа эпилепсии 12-летний ребенок. Его спасли прохожие, которые вызвали врачей. Как выяснилось, мама мальчика взяла его с собой на корпоратив, а когда она увлеклась спиртным, ее сын решил сам пойти домой. На стоянке у него произошел приступ.