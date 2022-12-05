Поезда задерживаются на Рижском направлении МЖД в обе стороны из-за схода вагонов у «Новоиерусалимской»

Движение поездов возобновится, как только сошедшие с путей вагоны уберут. Фото: ЦППК

Авария на путях у станции «Новоиерусалимская» привела к задержке пригородных поездов дальних маршрутов Рижского направления Московской железной дороги, сообщает пресс-служба МЖД. Из графика выбились как электрички, следующие в Москву, так и составы, идущие в Подмосковье

- В 16:22 на станции «Новоиерусалимская» Рижского направления МЖД при маневровых работах произошел сход одной тележки у тепловоза и одного грузового вагона, - уточняется в сообщении.

Пострадавших при ЧП нет, Два восстановительных поезда сейчас помогают ликвидировать последствия происшествия. График движения обещают стабилизировать в ближайшее время. Причина схода пока не установлена.

Вечером 5 октября также произошло ЧП и в столичном метро. На станции Фили один из пассажиров упал на пути. Как сообщил KP.RU, мужчина выжил, а инцидент не повлиял на движение составов.