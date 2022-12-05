Найденное во Франции первое издание сонетов Шекспира в переводе Кузмина покажут москвичам

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Считавшееся утерянным и найденное во Франции в частном собрании семьи Красиных первое издание сонетов Уильяма Шекспира в переводе поэта Серебряного века Михаила Кузмина покажут москвичам и гостям столицы 9 декабря. Презентация начнется в доме Любощинских-Вернадских, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля.

- В этом году известный коллекционер русских антикварных книг и потомственный собиратель Сергей Алексеевич Венгеров обнаружил кузминскую рукопись во Франции, в архиве семьи Красиных, — говорится в сообщении.

Кроме того там уточняется, что прежние владельцы держали рукопись «в старом чемодане под диваном». Находка будет любопытна всем, кто интересуется русской литературой ХХ века.

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