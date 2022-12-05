Авария с участием четырех автомобилей произошла на внутренней стороне 18-го км МКАД

Грузовик врезался в столкнувшиеся перед этим легковые автомобили Фото: Департамент транспорта Москвы

На внутренней стороне 18-го километра МКАД у пересечения с Бесединским шоссе вечером 5 декабря произошла массовая авария с участием четырех машин. Как следует из видео, которое опубликовал Дептранс Москвы, сначала столкнулись три из них, а затем в остановившиеся легковые авто врезался грузовик.

- Движение в районе аварии затруднено. Для проезда доступны две полосы из пяти, — предупреждают в Дептрансе и предлагают временно выбирать пути объезда участка.

Сколько человек пострадало в аварии, пока неизвестно. Сотрудники оперативных служб сейчас устраняют последствия происшествия.

Ранее KP.RU сообщил, что днем 5 декабря 2022 года на станции столичного метро Фили пассажир упал на пути. На движение поездов инцидент не повлиял. Мужчина выжил, но ему понадобилась помощь.