Движение на участке Калужско-Рижской линии метро в Москве будет открыто на два дня раньше Фото: Департамент транспорта Москвы

Со вторника, 6 декабря возобновится движение поездов на участке Калужско-Рижской линии между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки». Таким образом, оранжевая ветка вновь станет целиком доступна для пассажиров на два дня раньше запланированного срока, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Закрытие было связано с проходкой тоннеля на будущей Троицкой ветке. Строители справились с работой досрочно, — написал столичный градоначальник в своем телеграм-канале.

Все станции ранее закрытого участка - «Шаболовская», «Ленинский проспект», «Академическая», «Профсоюзная» - будут доступны с 5:30.

Пока этот отрезок оставался закрытым, для пассажиров запустили бесплатные компенсационные автобусы бесплатные же трамваи. Кроме того, на некоторых станциях горожан угощали горячим чаем.

Ранее KP.RU рассказал о том, как идет строительство Троицкой линии столичной подземки. В частности, участок от «Новаторской» до «Бачуринской» готов на две трети.