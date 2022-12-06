Овчинский: в ОЭЗ «Технополис Москва» разработали новый чип для гражданской авиации

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Столичные предприятия продолжают развивать свое производства и предлагают новые разработки. Одной из них стала компания «БУТИС», локализованная в ОЭЗ «Технополис Москва». Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в этом году на научно-производственном предприятии создана технология по изготовлению термокомпенсированных ПАВ-фильтров с применением инновационных пьезоэлектрических подложек. Новый радиочастотный фильтр на поверхностных акустических волнах (ПАВ) повышает качество приема полезных радиосигналов. Подобные фильтры используют повсюду – в смартфонах, телевизорах, системах навигации, связи и управления. С их помощью проходит нужный сигнал и отсекаются помехи и прочие радиосигналы.

«Сейчас такой фильтр проходит испытания в составе бортовой антенны пассажирского самолета, - отметил глава ведомства. - В дальнейшем данные разработки найдут применение в российских навигационных спутниковых системах гражданской авиации».

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Новинка устойчива к перепадам температур, что обеспечивает более стабильную связь и чистый радиосигнал. Как пояснила конструктор НПП «БУТИС» Светлана Дорофеева, изделие отличается улучшенной вдвое термостабильностью, если сравнивать с обычными фильтрами.

«Это позволяет увеличить плотность используемых информационных каналов, улучшить возможности обработки радиочастотных сигналов и шумовые характеристики системы, повысить избирательность радиоэлектронной аппаратуры», - добавила представитель компании.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Действующая в особой экономической зоне компания полностью взяла на себя обеспечение российского производства поверхностных акустических фильтров, применяемых в современной навигационной технике и гаджетах.

«Предприятие работает на площадке «Печатники» столичной ОЭЗ с 2020 года, - рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. - Здесь создано 60 высококвалифицированных рабочих мест».

Стоит отметить, что НПП «БУТИС» исполнилось в этом году 30 лет. Коллектив внес за прошедшие десятилетия огромный научный и технический вклад в развитие радиоэлектроники. Предприятие предлагает российским инновационным производствам фильтры ПАВ, которые отличаются все более высокими частотами и миниатюрными конструкциями. Сотрудники компании защитили ряд кандидатских и докторских диссертаций, предприятием получены многочисленные патенты и авторские свидетельства.