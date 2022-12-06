Депздрав Москвы опроверг сообщения о проблемах в работе медорганизаций из-за распространения гриппа

Нагрузка на медорганизации соответствует сезонному подъему заболеваемости и не является пиковой Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Информация о трудностях с работой столичных медицинских служб на фоне распространения гриппа является ложной. Стационара и поликлиники работают вы обычном режиме и справляются с нагрузкой, заявили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Для оказания своевременной помощи больным в столице увеличили коечный фонд для взрослых и детей. Дефицита или перегруженности коечных мощностей нет. Штатно работает и амбулаторное звено. В поликлиниках для пациентов с симптомами гриппа и ОРВИ организовали отдельный вход. Кроме того, врачи по-прежнему оказывают помощь как в медучреждения, как и на дому.

«Нагрузка соответствует сезонному подъему заболеваемости и не является пиковой. Дефицита сотрудников диспетчерской службы и врачей, фельдшеров, выезжающих на вызовы, нет», — добавили в пресс-службе.

В Депздраве также опровергли сообщения об очередях машин скорой помощи у больниц. Количество автомобилей зависит от количества боксов, имеющихся в больницах. Также санитарный транспорт регулярно проходит дезобработку, поэтому в определенное время можно увидеть сразу несколько машин скорой на территории одного медучреждения.

В Москве продолжают фиксировать рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако на прошлой неделе показатели немного замедлились.

Ранее KP.RU сообщал, в столице заработала горячая линия по профилактике ОРВИ и гриппа.