Двухлетний мальчик и его мать пострадали при пожаре в квартире на северо-западе Москвы

Возгорание произошло в коридоре квартиры Фото: прокуратура Москвы

Женщина и ее двухлетний сын пострадали при пожаре в квартире жилого дома, расположенного на улице Демьяна Бедного на северо-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Мать и ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. Их состояние оценивается как тяжелое. Уточняется, что ЧП случилось утром во вторник, 6 декабря. Возгорание произошло в коридоре квартиры.

Хорошевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее KP.RU сообщал, что торговый ангар загорелся на Сигнальном проезде на северо-востоке Москвы. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. На месте происшествия работают сотрудники экстренных службы города, идет тушение огня. Есть угроза перехода пламени на другую постройку. Информация о пострадавших не поступало.