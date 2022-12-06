Жители Москвы могут сообщать о зимних проблемах на горячую линию ЕЦД

Москвичи могут пожаловаться на сосульки, неубранный снег и наледь во дворах Фото: Иван МАКЕЕВ

Горячая линия единого диспетчерского центра (ЕДЦ) начала принимать обращения от москвичей по зимним темам. Горожане могут пожаловаться на сосульки, неубранный снег и наледь во дворах и на улицах, избыточное или неравномерное распределения противогололедных смесей, сообщили на сайте столичной мэрии.

В зимний период диспетчерский центр ежегодно принимает звонки от жителей. В прошлом году москвичи оставили более 200 тысяч заявок на зимние виды работы. Чаще всего они просили убрать снег и наледь. Всего специалисты обрабатывают обращения по 18 зимним темам. Так, например, горожане могут попросить почистить от снега вход в подъезд или площадку для выгула собак или обновить лед на хоккейно площадке.

Диспетчерский центр работает круглосуточно. На звонки отвечают операторы или голосовой помощник. Треть обращений обрабатывает робот. При этом если вопрос сложный, голосовой ассистент подключает к разговору специалиста ЕЦД.

Ранее KP.RU сообщал, что почти 1,4 тысячи катков откроют этой зимой в Москве. 1176 ледяных площадок будут с естественным покрытием, а 215 - с искусственным.