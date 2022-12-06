Легковой автомобиль загорелся на Волоколамском шоссе в Москве

На месте происшествия работают экстренные службы

Легковой автомобиль загорелся на Волоколамском шоссе в районе дома 63А в сторону центра Москвы. На месте происшествия работают оперативные службы города, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

На представленных кадрах видно, что легковушку полностью охватил огонь, автомобиль частично выгорел. В настоящий момент пожарные ликвидируют открытое горение. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняется.

Движение в сторону центра затруднено, работаю две полосы из пяти. По возможности водителей просят выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU сообщал, что накануне, 5 декабря, на внешней стороне 24 километра МКАД после пересечения с Каширским шоссе столкнулись грузовой автомобиль и легковушка. На время устранения последствий ДТП было ограничено движение по трем полосам из пяти.