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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 6:45

Легковой автомобиль загорелся на Волоколамском шоссе в Москве

Движение в сторону центра осложнено, работают две полосы из пяти
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На месте происшествия работают экстренные службы

На месте происшествия работают экстренные службы

Легковой автомобиль загорелся на Волоколамском шоссе в районе дома 63А в сторону центра Москвы. На месте происшествия работают оперативные службы города, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

На представленных кадрах видно, что легковушку полностью охватил огонь, автомобиль частично выгорел. В настоящий момент пожарные ликвидируют открытое горение. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняется.

Движение в сторону центра затруднено, работаю две полосы из пяти. По возможности водителей просят выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU сообщал, что накануне, 5 декабря, на внешней стороне 24 километра МКАД после пересечения с Каширским шоссе столкнулись грузовой автомобиль и легковушка. На время устранения последствий ДТП было ограничено движение по трем полосам из пяти.