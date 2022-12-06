Курьера телефонных мошенников, забравшего у пенсионерки 105 тыс. рублей, задержали в Москве

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве на Алтуфьевском шоссе правоохранители задержали 18-летнего курьера телефонных мошенников, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Установлено, что на домашний телефон 85-летней москвички позвонила неизвестная девушка и представилась ее внучкой. Аферистка рассказала, что она якобы стала виновницей ДТП. Ей требовались деньги, чтобы избежать уголовной ответственности. Потерпевшая поверила злоумышленнице, собрала 105 тысяч рублей и затем передала всю сумму курьеру. Спустя время пенсионерка позвонила настоящей внучке и поняла, что она стала жертвой мошенников.

Курьера поймали. Молодой человек перевел 70 тысяч рублей на банковскую карту соучастников, а 35 тысяч рублей оставил себе, эти деньги он успел потратить по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве таксист невольно стал участником аферы лжеполицейского, который обманул пенсионерку на 200 тыс. рублей. Мошенник действовал по схеме «Ваш родственник попал в беду».