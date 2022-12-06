Психолог Деулин рассказал, как победить тревожность из-за неоконченных перед Новым годом дел

Украшение дома к Новому году тоже может помочь отвлечься от тревог Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Арт-терапия и волонтерство помогут справиться с тревожностью тем, кто переживает из-за дел, которые не удастся завершить к Новому году, заявил в комментарии для агентства «Москва» декан факультета «Экстремальная психология», доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Дмитрий Деулин. Он уточнил, что арт-терапия предполагает не только занятие творчеством, например, лепкой или рисованием, но и наслаждение предметами искусства, например, созерцание картин.

- Одним из психотерапевтических методов избавления от навязчивого беспокойства является механизм очищения психики путем самовыражения, самоактуализации человека, в том числе и с опорой на искусство, - отметил специалист.

Кратковременный эффект может дать и декорирование дома к новогодним праздникам, отметил Дмитрий Деулин.

Психолог обратил внимание, что главное - ставить акцент не на борьбе с самой тервожностью, а на осознанном отношении к причинам, которые ее вызвали. Он добавил, что человек часто сам провоцирует психоэмоциональное напряжение, так как плохо понимает собственные силы, хочет решить слишком амбициозные задачи или хватается за несколько проектов сразу.

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