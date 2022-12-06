Москвичка заявила об изнасиловании, чтобы попасть к гинекологу без очереди

Врач вызвала полицию из-за клиентки, которая хотела попасть на прием без очереди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник вечером в полицию Москвы поступил сигнал об изнасиловании. Как сообщает сайт MK.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах, звонок совершила врач-гинеколог, на прием к которой пришла 21-летняя жительница Коптевской улицы.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что изнасилования не было. Москвичка обманула врача. Историю с насилием сексуального характера девушка выдумала, чтобы без очереди попасть к врачу. Стражи порядка провели с находчивой пациенткой профилактическую беседу.

Ранее KP.ru рассказывал, как после убийства таксиста мужчина изнасиловал и ограбил малознакомую девушку. 21 ноября 2022 года в Москве злоумышленник задушил водителя и украл его банковскую карту. После этого он поехал в гости и изнасиловал там девушку с которой познакомился в интернете, а затем похитил ее деньги и мобильный телефон.