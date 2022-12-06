На Якиманке по обращению жителей демонтирован нелегальный шлагбаум и секционный забор

Фото: www.mos.ru

Госинспекция по недвижимости зафиксировала ограничение доступа на территорию общего пользования в центре Москвы. Незаконно установленный шлагбаум был демонтирован. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Ограничение доступа было зафиксировано по адресу: ул. Большая Полянка, вл. 50/1, стр. 3, 4. Жители обратились в инспекцию с просьбой проверить законность установки шлагбаума и организации автостоянки. Специалисты установили, что земельный участок, прилегающий к офисному зданию, выгорожен незаконно. На въезде был установлен автоматический шлагбаум и секционный забор, что препятствовало свободному проходу граждан и подъезду автотранспорта.

«Разрешительная документация на размещение шлагбаума не выдавалась. Специалисты Госинспекции приняли меры по устранению нарушения: демонтировали шлагбаум и обеспечили гражданам свободный доступ на городскую территорию», – сказал Иван Бобров.

Инспекция активно сотрудничает с жителями столицы. Бороться с самовольным ограничением доступа помогает удобный сервис чат-бот «Свободный доступ» в мессенджере Telegram. С помощью удобного функционала можно сообщать о возможных нарушениях и оперативно принимать меры.