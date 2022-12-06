Орнитолог Мишин призвал москвичей подкармливать птиц зимой

Зимой пернатые тратят много энергии на обогрев, поэтому им нужно больше пищи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве зимой городским птицам сложно самостоятельно находить пищу, поэтому горожанам нужно регулярно пополнять их кормушки, сообщил руководитель проекта «Орнитарий» в парке Сокольники Вадим Мишин в беседе с агентством «Москва».

«Зимой в городе наше участие просто жизненно необходимо для птиц. Они привыкли, что люди их кормят и рассчитывают на это. Если они не получат свою подкормку, то им дальше уже подкормиться будет негде», — пояснил специалист.

Он добавил, что у пернатых может не хватить сил на поиски нового источника пищи, ведь в холодное время они тратят много энергии на обогрев. Именно поэтому эксперт призывает москвичей вешать новый кормушки и создавать кормовые места. При этом важно, чтобы в них всегда была еда для птиц.

«Чтобы не было такого, что птица прилетела из последних сил в расчете на прокорм, а там пусто», — подчеркнул Мишин.

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