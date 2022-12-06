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НовостиОбщество6 декабря 2022 9:25

Орнитолог Мишин призвал москвичей подкармливать птиц зимой

В холодное время пернатые не всегда могут найти новый источник пищи
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Зимой пернатые тратят много энергии на обогрев, поэтому им нужно больше пищи

Зимой пернатые тратят много энергии на обогрев, поэтому им нужно больше пищи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве зимой городским птицам сложно самостоятельно находить пищу, поэтому горожанам нужно регулярно пополнять их кормушки, сообщил руководитель проекта «Орнитарий» в парке Сокольники Вадим Мишин в беседе с агентством «Москва».

«Зимой в городе наше участие просто жизненно необходимо для птиц. Они привыкли, что люди их кормят и рассчитывают на это. Если они не получат свою подкормку, то им дальше уже подкормиться будет негде», — пояснил специалист.

Он добавил, что у пернатых может не хватить сил на поиски нового источника пищи, ведь в холодное время они тратят много энергии на обогрев. Именно поэтому эксперт призывает москвичей вешать новый кормушки и создавать кормовые места. При этом важно, чтобы в них всегда была еда для птиц.

«Чтобы не было такого, что птица прилетела из последних сил в расчете на прокорм, а там пусто», — подчеркнул Мишин.

Ранее KP.RU сообщал, что голодная неясыть пытались украсть собаку у женщины в Тимирязевском парке. Животное не пострадало.