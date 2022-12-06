Сенатор Инна Святенко: Социальная адаптация людей с ментальными особенностями требует тонкой настройки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Механизмы адаптации и сопровождаемого проживания для людей с ментальными особенностями развиваются в Москве. Для этой работы необходимо применение различных адаптационных подходов и индивидуальной настройки под каждого нуждающегося. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила сенатор РФ - представитель городской думы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

Инклюзивное общество может формироваться там, где у каждого есть возможность вести полноценную, самостоятельную жизнь, и люди с ментальными особенностями - не исключение, считает Святенко. Им необходимы не только получение профессии и возможность найти работу, но и умение преодолевать сложности, решать ежедневные бытовые вопросы и обслуживать себя.

Сенатор отметила, что в Москве запущена бесплатная услуга постинтернатного сопровождения выпускников. Таким образом они получают не только необходимые для жизни навыки, но и возможность обратиться за помощью.

Столичные практики в сфере сопровождения выпускников домов-интернатов признаны лучшими в стране.

Ранее KP.RU писал что в Москве открылся социальный дом нового типа, где будет комфортно проживать, находиться, лечиться людям с ментальными нарушениями.