В депздраве Москвы рассказали, что делать при первых симптомах ОРВИ Фото: pixabay.com

Симптомы ОРВИ, гриппа и COVID-19 могут быть похожи на начальных этапах заболевания. Среди общих признаков — боль в суставах, головная боль и резкий упадок сил. Об этом пишет телеграм-канал Департамента здравоохранения Москвы.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников дал совет гражданам, что при появлении первых симптомов лучше как можно скорее обратиться к врачу. Уже после тестирования и диагностики специалист может назначить эффективное лечение.

Также не стоит обходить стороной профилактику заболеваний. Для этого нужно одеваться по погоде и соблюдать меры санитарной безопасности.

Ранее KP.RU писал что в Москве выросло число госпитализаций пациентов с ОРВИ и гриппом. Также отмечают увеличение количество заболевших, как среди детей, так и среди взрослых.