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НовостиОбщество6 декабря 2022 10:26

Путин официально поблагодарил Московский зоопарк за сохранение исчезающих видов животных

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации
Сергей КУДРИН
Путин официально поблагодарил Московский зоопарк за сохранение исчезающих видов животных

Путин официально поблагодарил Московский зоопарк за сохранение исчезающих видов животных

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил официальную благодарность руководству Московского зоопарка, за вклад и работу по сохранению редких и вымирающих видов животных. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в документе, благодарность объявляется «за вклад в реализацию программ по сохранению популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных». Помимо Московского зоопарка в списке людей и организаций, которым объявляется благодарность президента, 14 страниц.

Распоряжение Путина затрагивает сотрудников здравоохранения, образования, спорта, правоохранительных органов, организаторов массовых мероприятий и многих других.

Московский зоопарк же не зря получает благодарность от президента РФ - на территории организации работает Центр воспроизводства редких видов животных, где ведётся активная работа по размножению исчезающих животных, разработка новых методов разведения и содержания. Сейчас в центре находятся более 7,5 тыс. особей редких животных, 78 из которых включены в Красные книги России.

Ранее KP.RU сообщал о том, детёныши каких животных родились в Московском зоопарке в 2022 году.