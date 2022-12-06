Путин официально поблагодарил Московский зоопарк за сохранение исчезающих видов животных Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил официальную благодарность руководству Московского зоопарка, за вклад и работу по сохранению редких и вымирающих видов животных. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в документе, благодарность объявляется «за вклад в реализацию программ по сохранению популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных». Помимо Московского зоопарка в списке людей и организаций, которым объявляется благодарность президента, 14 страниц.

Распоряжение Путина затрагивает сотрудников здравоохранения, образования, спорта, правоохранительных органов, организаторов массовых мероприятий и многих других.

Московский зоопарк же не зря получает благодарность от президента РФ - на территории организации работает Центр воспроизводства редких видов животных, где ведётся активная работа по размножению исчезающих животных, разработка новых методов разведения и содержания. Сейчас в центре находятся более 7,5 тыс. особей редких животных, 78 из которых включены в Красные книги России.

Ранее KP.RU сообщал о том, детёныши каких животных родились в Московском зоопарке в 2022 году.