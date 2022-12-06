Новый тематический поезд «Помогать по пути» запустили на Арбатско-Покровской линии в Москве

В поезде много информации о благотворительных организациях Москвы. Фото М.Денисова, mos.ru

Новый, уже 12-й по счету в этом году тематический поезд начал курсировать по Арбатско-Покровской линии в Москве. Состав называется «Помогать по пути» и своим оформлением рассказывает о более чем 60 организациях, которые участвуют в благотворительном сервисе на портале mos.ru, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. При этом каждой организации соответствует QR-код, отсканировав который можно сделать пожертвование.

- Пассажиры могут познакомиться с благотворительными организациями и поддержать их прямо в дороге, — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Пассажиры могут оказать поддержку объединениям, которые занимаются проблемами детей, бездомных животных, заботятся о пожилых москвичах людях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

При этом если перед перечислением средств авторизоваться на сайте mos.ru, впоследствии можно рассчитывать на квартальный отчет о вложенных в благотворительность финансах. Он придет на электронную почту. Кроме того в письмо добавят истории тех, кому помогла финансовая поддержка пользователя.

Поезд «Помогать по пути» будет курсировать в метро Москвы до июня 2023 года.

Ранее KP.RU сообщил о запуске тематического поезда «Дальневосточный экспресс» в столичном метро.