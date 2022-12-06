В Москве выявлено 963 новых случая COVID-19 за сутки

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 263 637 случаев COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 963 новых случае коронавирусной инфекции. Днем ранее в столице выявили 953 заболевших COVID-19, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф 6 декабря.

Госпитализация потребовалась для 162 горожан, 1456 пациентов выздоровели. Вирус унес жизни 17 человек. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 3 263 637 случаев заболевания, 3 070 743 москвича вылечились от инфекции. За все время зафиксировали 47 081 смертельных исходов болезни.

В России за последние 24 часа ковид выявили у 5561 человека. В стационары попал 1471 житель, 6690 пациентов выздоровели. Умерли 59 россиян.

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