Хирург назвал самые популярные запросы решившихся на пластическую операцию москвичей Фото: EAST NEWS

Московский хирург Паруйр Минасян назвал самые частые запросы жителей столицы, которые решились на пластическую операцию. В беседе с «Мослентой» он рассказал, что женщины чаще хотят изменить форму груди или носа, а мужчины — разрез глаз и форму век.

Неизменно популярной операцией остается липосакция в области живота. Хирург отметил, что чаще всего женщины не останавливаются на одной операции и могут менять себя бесконечно.

У мужчин все наоборот: есть одна конкретная цель, после достижения которой они больше не приходят.

Врач добавил, что женщины в последнее время хотят выглядеть как Ким Кардашьян и Кайли Дженнер. Просьбы сделать «как на фото» отчасти облегчает ему работу.

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