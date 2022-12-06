Курьеры рассказали о том, как обычно одеты встречающие их жители Москвы

Московские курьеры рассказали о том, как обычно одеты встречающие их москвичи Фото: Иван МАРКОВ

Курьеры из Москвы поделились приблизительной статистикой того, в какой одежде им, как правило, открывают дверь клиенты. Как оказалось, чаще всего москвичи дома носят халаты, или пижамную одежду, но бывают и очень необычные варианты. Об этом пишет «Мослента», со ссылкой на исследование сервиса СберМаркет.

В 39 % случаев мужчины в Москве открывают двери курьерам, будучи в одних штанах или шортах, вообще без верха. Однако версия с футболкой всё же встречается чаще. Женщины же, как правило, открывают курьерам будучи в халатах (34 %), пижамах (54 %) или спортивных костюмах (26 %). В редких случаях девушки открывают дверь в платьях. У мужчин соотношение пижам и спортивных костюмов аналогичное.

Также сообщается, что периодически дверь открывают и с мокрыми волосами, и с полотенцем на голове, и без макияжа, однако мужчины чаще встречают курьеров в ухоженном виде, чем женщины.

Из нестандартных версий того, в чём их встречают жители Москвы, курьеры назвали кигуруми-единорога или Пикачу. Порой женщины открывают дверь будучи в косметической маске, а иногда москвичи и вовсе встречают доставщика в образе феи, вампира или Деда Мороза.

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