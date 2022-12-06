«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за низких температур Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сразу два уровня погодной опасности, из-за двух разных причин, объявили в Москве и Московской области. «Оранжевый» связан с экстремально низкими температурами, а «жёлтый» - с гололедицей. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Так, «оранжевый» уровень погодной опасности продлится в Московском регионе до 21:00 6 декабря, и причиной стали низкие температуры, которые на 7-10 градусов ниже нормы. «Жёлтый» же уровень опасности объявили из-за гололедицы на дорогах, и он продлится во всём регионе почти четыре дня, до 11:00 10 декабря.

Напомним, «жёлтый» уровень угрозы - погода потенциально опасна, и возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. Как правило, его объявляют когда какое-то из привычных погодных явлений выходит за рамки нормы. «Оранжевый» же уровень означает реальную, неиллюзорную опасность для здоровья и жизнедеятельности человека.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве 6 декабря ожидается температура -8 градусов и гололедица.