В Москве метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно

Московский транспорт будет работать всю новогоднюю ночь Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве метро и Московское центральное кольцо (МЦК) в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно. Горожане смогут поздравить близких с праздников, а затем с комфортом добраться домой, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Кроме того, некоторые маршруты наземного транспорта будут работать дольше обычного. По традиции пассажиры смогут прокатиться на ночных автобусах.

«Уже по традиции по решению Мэра Москвы С. Собянина Московский транспорт будет работать всю новогоднюю ночь. Без перерыва будут курсировать метро и МЦК. Люди едут поздравлять родных, в гости, и наша задача — развезти их вовремя, безопасно и с комфортом», - подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что в момент боя курантов в столичном метрополитене находятся до 30 тысяч пассажиров. Для них на экранах поездов покажут новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичи назвали самый желанный подарок на Новый 2023-й год. Горожане хотели бы получить на праздник конверт с деньгами.