Суд Москвы заключил под стражу 65-летнего мужчину, застрелившего свою молодую жену

Суд Москвы заключил под стражу 65-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей 30-летней супруги Фото: прокуратура Москвы

Перовский районный суд заключил под стражу 65-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей 30-летней супруги. Обвиняемый будет находиться под арестом как минимум до 4 февраля 2023 года, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Во время судебного заседания, мужчина высказался против заключения под стражу. Он заявил, что не планировал преступление и раскаялся в содеянном. Также обвиняемый добавил, что он переписал на погибшую квартиру, а она попыталась выгнать его на улицу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее KP.RU сообщал, что тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли в автомобиле. По подозрению в убийстве задержали ее мужа. Мужчина признался, что мотивом преступления стала ревность. Он уточнил, что выстрелил в женщину один раз, припарковал машину, и заметил, что жертва все еще дышит. Обвиняемый произвел еще несколько выстрелов, пока она не скончалась.