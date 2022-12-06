На Рублёво-Архангельской линии метро проложили второй тоннель

Рублёво-Архангельская линия метро продолжает расширяться. Сейчас строители прокладывают ее первый участок длиной более 12,6 километра. На нем разместятся шесть станций - «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Карбышева», «Серебряный Бор», «Строгино» (пересадочная на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии), «Липовая Роща». Напомним, два месяца назад на маршруте проложили первый тоннель. Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв, теперь готов и второй тоннель. Его создали с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) «Виктория».

«Между станциями «Народное Ополчение» и «Звенигородская» завершилась проходка правого перегонного тоннеля длиной более 1700 метров», – отметил заммэра.

По его словам, подземная трасса идёт от пересечения улицы Демьяна Бедного с проспектом Маршала Жукова до 1-го Силикатного проезда. Над ней находятся плотно застроенные кварталы и инфраструктура района Хорошёво-Мневники. Кроме того, щит прошел над действующими тоннелями Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции «Хорошёвская» до «Народного Ополчения». Как уточнил генеральный директор «Мосинжпроекта» (инжиниринговый холдинг - генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов, техника работала на глубине до 35 метров. Условия были непростые - вокруг глина, суглинки, водонасыщенный мелкий и средний песок.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Рублево-Архангельская линия метро:

- свяжет застраиваемые кварталы в Рублёво-Архангельском со станциями БКЛ;

- ускорит поездки по городу примерно для 700 тысяч жителей северо-западных районов Москвы, прежде всего таких, как Митино, Строгино и Хорошёво-Мнёвники;

- упростит поездки водителей по Новой Риге и Звенигородскому шоссе;

- разгрузит параллельные ветки метро, среди которых одна из самых оживлённых - Таганско-Краснопресненская линия.

На будущем маршруте подземки, к примеру, участок «Народное Ополчение» - «Звенигородская» сможет обслуживать от 30 тысяч до 50 тысяч пассажиров каждый день.