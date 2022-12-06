Жителям Москвы рассказали о самых аварийных дорогах города

МКАД и Третье транспортное кольцо названы самыми аварийными дорогами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самыми проблемными дорогами Москвы являются МКАД и ТТК. Там часто бывают аварии с довольно тяжелыми последствиями, рассказал в интервью «Аргументам и Фактам» заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Бывает много случаев, когда при поломке автомобиля на одной из полос, водителя сбивают, пока он идет ставить знак аварийной остановки.

При этом, за последние 12 лет аварийность на Московской кольцевой автодороге снизилась почти на треть. Это удалось за счет усиленного контроля скорости и проезда по обочине. Сотрудники ГИБДД работают добросовестно, также перестроены основные развязки.

Для дальнейшего улучшения ситуации необходимо продолжать создавать новую инфраструктуру. Недавно построенный Московский скоростной диаметр должен сработать именно так.

Максим Ликсутов подчеркнул, что важно было запретить транзитный проезд по МСД для всех, кроме жителей Москвы и Московской области. Как писал KP.RU, для остального транспорта оплата за пересечение магистрали будет введена со 2 января 2023 года.