Клинические исследования новых лекарств в Москве продлили на 2023 год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поддержку клинических исследований новых лекарственных препаратов, которыми занимаются в медицинских организациях Москвы, продлили на 2023 год. Фармацевтические компании продолжат получать организационную поддержку и финансирование. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях.

Как заявил чиновник, сама программа была запущена в сентябре 2022 года, и пока что заявки на участие в н ей подали только семь фармкомпаний. Тем не менее это важная работа, и власти города продолжат способствовать ей. Организациям будут помогать с подбором площадок с необходимым оборудованием, поиском расходных материалов, наборе добровольцев и найме квалифицированных сотрудников.

Также фармацевтические организации, занимающиеся в Москве клиническими исследованиями, получают до 50 % компенсаций затрат на работу, посвящённую важным для столицы лекарствам. По словам Собянина, за последние 10 лет в Москве провели более 1700 клинических испытаний.

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