Стоимость платных парковок в Москве не планируют увеличивать в 2023 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Плату за парковку в 450 рублей устанавливают только в перегруженных местах и там, где есть высокий спрос. Планов на увеличение цены в 2023 году точно нет, она и так достаточно высокая, отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов в интервью «Аргументам и Фактам».

Он считает «дорогие» парковки хорошим решением проблемы с перенагрузкой на центральные стоянки. Там зачастую гораздо проще найти свободное место. Раньше могли бросить машину в центре на весь день, теперь же среднее время — один час.

Заммэра отметил, что нет необходимости делать парковку платной повсеместно и нужно решать проблему только там, где она действительно есть. Для местных жителей также есть отдельные места, где приезжим людям нельзя парковаться даже за 450 рублей. Если поставить там автомобиль без разрешения резидента — штраф.

Ранее KP.RU писал о том, что с начала 2022 года правила парковки в центре Москвы нарушили свыше 600 тысяч раз. Автомобилисты бросали машины под запрещающими знаками.