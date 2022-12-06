Несколько человек заблокированы в горящем автоцентре на улице Маршала Прошлякова в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Строгино, на улице Маршала Прошлякова, вспыхнул пожар в одном из автоцентров. Огонь распространился на четвёртом этаже пятиэтажного здания, внутри заблокированы несколько человек. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Пока подробностей происходящего немного. Известно лишь, что внутри горящего здания находятся несколько человек, и выбраться самостоятельно они не могут. По предварительным данным, заблокированы трое мужчин и одна женщина. Люди находятся около окон и просят помощи.

Пожарные уже прибыли на место, точный адрес горящего здания - улица Маршала Прошлякова, 19. В этом здании, помимо автоцентра, расположены сервисы по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Ранее KP.RU сообщал о другом пожаре в Москве, вспыхнувшем 6 декабря. Этим утром вспыхнул торговый ангар в Сигнальном проезде. Площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало.