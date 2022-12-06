Из пожара в здании автоцентра в Строгино спасено пять человек, возгорание локализовано Фото: Департамент транспорта Москвы

Из горящего здания автоцентра на улице Маршала Прошлякова эвакуированы пять человек, а сам пожар успешно локализовали. Об этом KP.RU сообщил источник в пресс-службе МЧС Москвы.

Как нам стало известно, пятерых человек благополучно вывели из горящего здания и передали медикам для осмотра. Информации о пострадавших не было. Сообщается, что пожар начался в 18:38 6 декабря, а локализовать его удалось уже в 19:08.

Изначально сообщалось о том, что пожар вспыхнул на четвёртом этаже, однако оказалось что всё-таки на пятом. Причина возгорания и обстоятельства происшествия пока остаются неизвестными.

В Департаменте транспорта Москвы заявили, что ввиду работы экстренных служб на улице Маршала Прошлякова, 19, был перекрыт съезд с проспекта Маршала Жукова на Проектируемый проезд № 6321. Водителей просят по возможности искать пути объезда.

Ранее KP.RU сообщал о начале пожара на улице Маршала Прошлякова, 19. Изначально было известно о четырёх заблокированных людях - трёх мужчинах и одной женщине.