Ефимов: В Новой Москве инвестор построит четыре школы и детсада по договорам участия

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о строительстве в Новой Москве четырёх образовательных учреждений по двум договорам участия. Инвестор обязуется возвести и передать городу три учебных комплекса, состоящих из школ и детсадов, и один отдельный детский сад.

«Их смогут посещать более 4,1 тысячи человек, - отметил заммэра. - Ориентировочная стоимость объектов составит 9,9 миллиарда рублей».

Напомним, договор участия позволяет обеспечить жителей необходимой социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Такой механизм утвержден мэром Москвы в начале 2021 года. Девелоперы участвуют в развитии и благоустройстве городских районов, а также берут на себя размещение необходимых сооружений по проектам строительства жилья. Затем инвесторы вправе сами заниматься их содержанием и эксплуатацией или передать городу. При этом детские сады и школы должны отвечать столичным требованиям. Выполнение этих норм на всех этапах контролируют профильные ведомства.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в поселении Сосенском разместится комплекс из школы и детсада всего на 1,5 тысячи мест. Ещё два таких образовательных комплекса для 875 и 1,5 тысячи человек, а также отдельный детский сад для 275 малышей возведут в поселении Десеновском.

«Строительство этих объектов завершится в разные сроки — с середины 2026 года до конца 2028-го», - пояснил Гаман.