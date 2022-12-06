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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 16:53

В ходе ссоры мужчина сжег свою знакомую в квартире на востоке Москвы

Женщина скончалась в больнице
Сергей КУДРИН
Получившая 70 % ожогов тела женщина из Москвы скончалась в больнице

Получившая 70 % ожогов тела женщина из Москвы скончалась в больнице

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На востоке Москвы мужчина намеренно, полностью осознавая свои действия, облил квартиру знакомой горючей жидкостью и поджёг. 6 декабря пострадавшая скончалась в больнице от полученных увечий. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва», со ссылкой на источник в полиции.

Как сообщают правоохранители, днём 3 декабря двое мужчин и одна женщина находились в квартире на 9-й улице Соколиной Горы. На почве личной неприязни один из мужчин, осознавая свои действия, взял неизвестную горючую жидкость, облил ею одну из комнат и устроил поджог.

Вспыхнувший пожар нанёс женщине серьёзные увечья - она получила ожоги на 70 % тела. Спустя три дня после поджога она скончалась в больнице имени Иноземцева. Уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), поджигателя задержали.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве школьник попал в больницу, после того как поджёг петарду по пути из школы домой.