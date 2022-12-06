Пожар в автоцентре на улице Маршала Прошлякова в Москве полностью потушен Фото: ГУ МЧС России по Москве

Пожар, вспыхнувший в пятиэтажном здании на улице Маршала Прошлякова, 19, в Строгино, полностью потушен. Благодаря быстрой и слаженной работе пожарных никто не пострадал, а количество эвакуированных людей выросло до шести. Об этом KP.RU стало известно от пресс-службы ГУ МЧС по Москве.

Сообщение о пожаре поступило 6 декабря, в 18:35. Когда пожарные прибыли на место - горел пятый этаж здания, в котором находятся автоцентр и сервисы по обслуживанию и ремонту автомобилей. Общая площадь возгорания достигла 80 квадратных метров.

Спасателям удалось не допустить распространения пламени, и в 19:08 пожар уже был локализован, а в 19:33 полностью потушен. Количество эвакуированных людей по итогу происшествия выросло до шести, информации о пострадавших не поступало.

Ранее KP.RU сообщал о том, что из здания вывели пять человек. Также было известно о том, что из-за работы пожарных временно перекрывали съезд с проспекта Маршала Жукова на Проектируемый проезд № 6321.