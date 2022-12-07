Овчинский: Московский производитель начнет выпуск установки для выращивания растений без почвы

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Столичные компании увеличивают производство высокотехнологичной продукции. Среди них - резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» предприятие «Научные развлечения». Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, разработчик и производитель образовательного оборудования приступит в 2023 году к выпуску собственного ноу-хау - робототехнической гидропонной установки. С ее помощью можно получать растения без почвы в прозрачной климатической камере.

«Установка будет использоваться в качестве учебного оборудования в школах и вузах, - отметил глава ведомства. - Она поможет освоить основы робототехники, получить навыки биологического культивирования растений, опыт в области программирования, а также взаимодействия с электронными устройствами в рамках концепции интернета вещей».

Создавшая новинку компания отметила в этом году свое 30-летие. Благодаря статусу резидента ОЭЗ производитель пользуется налоговыми льготами. Сэкономленные при этом суммы вкладываются им в развитие.

Установка включает в себя лоток с растениями в нижней части камеры. Их корни находятся в питательном растворе, циркуляция которого происходит с помощью насоса. Конструкция даёт возможность моделирования суточного цикла освещенности по времени и интенсивности. Специальные датчики следят как за этим показателем, так и за уровнем раствора в лотке, и температурой воздуха. Если нужно уменьшить температуру, в климатической камере открывается окно и начинает работать вентилятор. И наоборот, для повышения градусов включается нагревательный элемент.

Школьники и студенты смогут ставить опыты, используя установку. Один из них, к примеру, выращивание биологических культур не только при оптимальных, но и при плохих условиях. Допустим, если не соответствуют норме один или несколько внешних параметров - свет или интенсивность циркуляции питательного раствора.

Управление камерой возможно через подключенный компьютер или с помощью внешней сети. Данные датчиков выводятся на дисплей, установленный на корпусе. А встроенная веб-камера обеспечивает наблюдение за процессом роста и развития растений в реальном времени. С неё также можно вести онлайн-трансляции. Продажи новинки начнутся в январе будущего года.