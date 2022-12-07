Облачную погоду и мороз до 7 градусов пообещал Гидрометцентр в Москве 7 декабря

Облачную погоду и мороз до семи градусов пообещали в Москве 7 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 7 декабря, в Москве будет облачно с прояснениями. Минусовые температуры сохранятся, следует из ежедневного прогноза погоды от Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидают от минус пяти до минус семи градусов. Ночью столбики термометров опустятся еще на три деления — до -8...-10.

В темное время суток, вероятно, пройдет небольшой снег. Днем синоптики прогнозируют преимущественно отсутствие осадков. Местами в столичном регионе на дорогах остается гололедица.

Днем в Москве будет главенствовать юго-восточный ветер. Его скорость составит 6-11 метров в секунду. Ночью порывы не поменяются, но направление потоков воздуха сменится на южное.

Напомним, синоптик Шувалов рассказал, сколько продержатся морозы в Москве. Как писал ранее KP.RU, по прогнозу метеоролога погодного центра «Фобос», 7 декабря станет последним днем аномальных минусовых температур. В следующие несколько дней в столице потеплеет. Также со среды в регион вернутся снегопады.