Одиннадцатиклассники Москвы 8 декабря впервые напишут пробные ЕГЭ по выбранным предметам

Одиннадцатиклассники Москвы впервые напишут пробные ЕГЭ по выбранным предметам Фото: Евгения ГУСЕВА

В московских школах 8 декабря одиннадцатиклассники впервые напишут пробные ЕГЭ по выбранным предметам. Контрольные работы будут приближены к формату единого госэкзамена. Школьники смогут проверить свою готовность к реальному выпускному испытанию по трем предметам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Это будут биология, история и литература.

Принять участие в пробных ЕГЭ смогут те одиннадцатиклассники, которые зарегистрировались по этим направлениям. Контрольные работы дадут возможность проверить знания перед реальными экзаменами. Влиять на оценки в аттестате они не будут.

Контрольные по биологии и литературе будут идти три часа 55 минут. На «пробник» по истории отводится ровно три часа. Результаты появятся в личном кабинете на mos.ru не позднее 21 декабря.

Раньше выпускники могли попробовать свои силы лишь на пробных экзаменах по русскому языку, математике и предметам со сложной организацией — тем, где есть устная часть или используется компьютер. Контрольные проводили практически перед настоящими экзаменами и времени на подготовку после этого почти не оставалось.

Теперь же в столице пересмотрели подход и школьники смогут заранее оценить свою готовность к ЕГЭ по всем предметам.

К настоящему моменту уже более 66 тыс. москвичей написали работы по русскому языку и свыше 35 тыс. — по математике профильного уровня. По результатам экзаменов одиннадцатиклассников распределят на группы.

Новая система обучения включает практикумы, на которых школьники будут готовиться к ЕГЭ. Они заменят профильные предметы, которые завершатся в первом полугодии учебного года. Первые практикумы пройдут уже в январе, писал KP.RU.