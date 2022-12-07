Дептранс: Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 8 января

Дептранс: Парковка на улицах Москвы будет бесплатной в новогодние праздники Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 8 января. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной сети.

Платить за оставление транспорта не нужно будет на всех парковках Москвы, кроме имеющих шлагбаумы. В Дептрансе подчеркнули, что бесплатными станут в том числе и парковки, где в обычное время установлены тарифы в 380 и 450 рублей/час.

Новогодняя акция-подарок распространяется на всех владельцев авто в столице и будет действовать в течение новогодних праздников, включая 8 января.

Ранее KP.RU писал, что, по словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, тарифы на парковку в 2023 повышать не будут. Он считает действующие цены достаточно высокими.

Также Ликсутов подчеркнул, что повышенная стоимость на парковки в центре Москвы оказалась очень действенной мерой по разгрузке стоянок. Теперь водители реже «бросают» автомобили на весь день. Средняя время парковки по тарифу 450 рублей в час составляет 1 час.