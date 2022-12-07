Возле одного из клубов Москвы мужчина прострелил ногу человеку Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве задержали 28-летнего мужчину за стрельбу из травматического пистолета. Молодой человек выстрелил в ногу одному из компании малознакомых ему людей, с которыми у него произошел конфликт возле ночного клуба. Об этом рассказали в «МВД Медиа».

Сообщается, что около одного из ночных клубов столицы между компанией молодых людей и 28-летним жителем Москвы произошла словесная перепалка. Мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в сторону оппонентов, после чего сбежал. Пуля попала в ногу одному из молодых людей. Пострадавшего госпитализировали.

Позже подозреваемого задержали на улице Большая Дмитровка. При нем нашли травматическое оружие, которое изъяли и направили на исследование. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Фигуранта отправили под домашний арест.

Ранее KP.RU писал, что полицейские остановили массовую драку в караоке-клубе в Новой Москве. В потасовке пострадал один человек. С переломом челюсти его доставили в больницу.