Историк Васькин рассказал о правилах поведения в московских рюмочных

В рюмочных редко можно было встретить одиноких людей, обычно собирались компании из трех мужчин. Фото: Александр Зеликов/ТАСС

О нормах поведения в рюмочных Москвы рассказал историк Александр Васькин в интервью «Мосленте». В таких заведениях обычно выпивали стоя и закусывали бутербродами.

Васькин добавил, что когда видит на современных фуршетах людей, которые пьют стоя, вспоминает времена советских рюмочных.

В рюмочных редко можно было встретить одиноких людей, обычно собирались компании из трех мужчин. Для женщин посещение таких мест было не очень приличным.

Из закусок в питейных заведениях посетители часто выбирали бутерброды, наиболее популярным из них был с килькой и яйцом.

Ранее KP.RU писал о том, какие обязанности обычно были у кухарок в дореволюционной Москве. Работницы в те времена не только готовили еду, но и следили за порядком в доме. Также кухарки носили воду и дрова, ходили за продуктами и заботились о хозяйской одежде.