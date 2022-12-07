Пять человек пострадали в аварии с маршруткой на Ленинградском проспекте в Москве

Все пятеро пострадавших госпитализированы в больницы Москвы Фото: Иван МАКЕЕВ

Авария с участием маршрутного такси марки Ford и двух легковых авто произошла утром 7 декабря на Ленинградском проспекте на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции. Машины столкнулись у дома №66, недалеко от станции метро «Аэропорт». Травмы получили пять человек.

- В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Форд Транзит» и четыре его пассажира, которых с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медицинские учреждения, - говорится в сообщении ведомства.

Из-за аварии на Ленинградском проспекте перекрыты две полосы по направлению движения в область, уточнили в столичном Дептрансе. На месте происшествия продолжают работать сотрудники оперативных служб Москвы.

Ранее KP.RU сообщил, что с 1 по 8 января 2023 года парковка на улицах Москвы будет бесплатной. Не нужно будет платить и за оставление автомобиля на стоянках, на которых данная услуга в обычные дни стоит 380 или 450 рублей в час.