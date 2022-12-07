Синоптик Тишковец рассказал, когда сильные морозы в столичном регионе отступят

Синоптик Тишковец: в Москве из-за «балтийского синдрома» температура ощущается на 5 градусов ниже Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве. Утром 7 декабря в столице -9,6 градуса, однако из-за ветра ощущается на 5-6 градусов ниже. Это явление называют балтийским синдромом, пояснил синоптик.

Также специалист отметил, что по прогнозу, начиная с четверга, холода немного отступят.

Погоду в столичном регионе 7 декабря продолжает определять сибирский антициклон. Ветер дует с юго-востока со скоростью 4-9 метров в секунду. В Москве сегодня -5...-7, В Подмосковье фиксируют от -4 до -9 градусов.

С наступления четверга скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного Североатлантическим циклоном. В столичном регионе начнутся снегопады, выпадет до трех сантиметров осадков. Ветер ожидают южный, порывы усилятся до 5-10 метров в секунду.

В ночные часы в Москве температура опустится до -8...-10, по области до -7...-12. Днем 8 декабря мороз отступит до минус 3-5 градусов в столице и до -2...-7 в Подмосковье.

Ранее KP.RU писал, что синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.