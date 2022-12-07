Новогодние буквы «М» с иллюминацией появятся у входов и в вестибюлях 23 станций метро Москвы

Буквы высотой 2 и 3 метра украшены праздничными огнями Фото: Департамент транспорта Москвы

У входов в вестибюли 20 станций Московского метрополитена, а также внутри еще трех станций столичной подземки начали устанавливать большие буквы «М» с новогодней иллюминацией. Двух- и трехметровые элементы декора грядущих праздников будут создавать новогоднее настроение у пассажиров метро, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

- Это те самые конструкции, которые ставили в прошлом году - они целый год ждали новогодних праздников и стали неотъемлемой частью оформления города, - говорится в сообщении подразделения столичной мэрии.

Увидеть праздничные буквы можно будет на 7 станциях Кольцевой линии. Символы столичной подземки поставят у станций «Добрынинская», «Краснопресненская», «Киевская» (Киевская площадь), «Белорусская» и «Комсомольская», а также в аванзале «Курской» и в вестибюле Кольцевой линии станции «Таганская».

Украсят большой буквой «М» и вход на станцию «Деловой центр» БКЛ. На Калужско-Рижской линии декор установят у станций «ВДНХ», «Сухаревская» и «Третьяковская», на Люблинско-Дмитровской - у станций «Трубная», «Чкаловская» и «Марьина Роща».

На Замоскворецкой линии буквы будут создавать праздничное настроение у пассажиров станций «Динамо» и «Маяковская» (в северном вестибюле). На Серпуховско-Тимирязевской линии их поставят у станций «Полянка» и «Савеловская», на Сокольнической - у станций «Спортивная» и «Красные ворота». Появятся узнаваемые элементы декора столичного метро и у станций «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии, «Площадь Ильича» Калининской линии и «Смоленская» Филевской линии.

Ранее KP.RU сообщил, что большинство москвичей с помощью портала «Активный гражданин» поддержали более лаконичный формат празднования Нового года в этом сезоне. Москву украсят к праздникам. Кроме того, в столице пройдут локальные празднования в парках, музеях и других учреждениях культуры, а вот больших общегородских мероприятий в этом году не будет.