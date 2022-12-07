В Москве за сутки выявили 1727 новых случаев заболевания коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Москве выявили 1727 заболевших коронавирусом. Исходя из данных ковидной статистики, опубликованной на портале стопкоронавирус.рф, это самое большее число новых пациентов с этим диагнозом за последний месяц. Последний антирекорд был установлен 30 ноября, когда сообщалось о 1405 положительных ПЦР-тестах за сутки.

Большинство пациентов с коронавирусом переносят болезнь в легкой форме и лечатся амбулаторно. Тем не менее, 193 москвичам 6 декабря понадобилась госпитализация. Их разместили в стационарах, где оказывают необходимую медицинскую помощь.

За все время пандемия унесла жизни 47098 жителей региона. За последние сутки скончались 17 человек. С начала пандемии было зафиксировано 3 265 364 зараженных, 3 072 046 из которых выздоровели. 6 декабря с медучета были сняты 1303 москвича.

Ранее KP.RU писал, что днем ранее в Москве выявили 963 новых случая COVID-19 за сутки. Стационарное лечение понадобилось 162 жителям столицы.