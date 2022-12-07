Собственник добровольно убрал самострой около Черемушкинского рынка

В итоге появившееся без каких-либо разрешений сооружение собственник снес добровольно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время обследования Юго-Западного округа столицы сотрудники Госинспекции по недвижимости обнаружили самострой в Гагаринском районе. Как сообщил начальник Госинспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, стихийная пристройка с торговыми местами расположилась почти вплотную к зданию Черемушкинского рынка на улице Вавилова, 64/1. При этом земельный участок, занятый сооружением, не рассчитан для нового строительства.

«Разрешительная документация на установку пристройки не оформлялась, - пояснил Бобров. - Собственник здания самовольно увеличил площадь для коммерческого использования. Из-за отсутствия правовых оснований пристройка признана незаконной и подлежала сносу».

В итоге появившееся без каких-либо разрешений сооружение собственник снес добровольно.